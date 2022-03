Arrivato a scadenza di contratto, e con la società indecisa a rinnovaglielo per questioni anagrafiche (aveva 37 anni), informò club e tifosi di essere pronto a sottoscrivere anche in bianco un nuovo contratto con la Juventus. Si chiuse con un rinnovo ad 1 milione per un altro anno, il suo ultimo in bianconero dopo i precedenti 17. Dopo essere stato, nel 2000, uno dei calciatori più pagati al mondo, e universalmente considerato un’icona della Juventus.