Il difensore della Sampdoria Bartosz Bereszynski è sicuro: contro la Juventus, i blucerchiati torneranno a ripercorrere quel cammino che ha visto la squadra genovese fare benissimo al Ferraris sotto la guida di Giampaolo, dove il Doria ha preso 6 punti su 6 contro Sassuolo e Empoli.



Al cospetto dei bianconeri quindi si riprenderà il trend casalingo? “Sì, come con Sassuolo ed Empoli dovremo partire forte dai primi minuti, far capire subito la nostra forza, spinti dai tifosi che sono con noi” conferma Bereszynski a Il Secolo XIX. “Se inizi come a Bergamo e Udine perdi fiducia, il morale va giù. Ma restano tante gare e sono sicuro, ne vinceremo molte. Arriva la sfida più bella dopo il derby: la Juve. Fare punti con loro è uno stimolo enorme. Deve essere il nostro nuovo inizio ma subito, perché non c'è più tempo”



La Samp quindi può fare l’impresa contro gli uomini di Allegri? “In questi anni abbiamo battuto quasi tutte le grandi a Marassi. Con la Juve è successo due volte, vuol dire che possiamo farcela. Loro sono molto forti, per me puntano allo scudetto, ma noi abbiamo il nostro obiettivo e daremo tutto”.