Finora c’è riuscita solo una volta, a Kiev, in una gara di Champions League. In campionato mai, tra l’altro contro avversari abbordabili. Potremmo dire sullo stesso livello della Dinamo. Una su quattro, troppo poco. Con conseguenze evidenti: quarto posto in classifica, a 6 punti di distacco dalla vetta. Non la situazione migliore per chi insegue il 10° scudetto consecutivo.. Pure il Milan capolista sembrava esserlo con Ibrahimovic, ma la squadra sta dimostrando (per ora) di poterne anche (talvolta) fare a meno. Perché ha un gioco, e perché in campo sa essere più squadra della Juventus, a corto di idee e meno incisiva se orfana appunto di Cristiano.. Perché, nonostante l’applicazione e l’impegno che gli uomini di Inzaghi hanno messo in campo, la qualità delle rose è imparagonabile. Non c’è partita, sempre sulla famosa "carta". Se poi però il Benevento fa il Benevento e la Juve non fa la Juve (cinque occasioni in tutto create in 97 minuti, gol compreso), succede che finisce in parità.– che poteva evitarsi lo sfogo finale con la sciocca espulsione - e poi Ronaldo. Che stavolta non è andato a trifole, ma si è visto la partita in tv, e probabilmente gli si sono pure girate.. La colpa del quinto pareggio in campionato non va però addebitata solo a Paulo. Poca personalità (e voglia) non se n’è vista pure da tutti i componenti del centrocampo, reparto che non brilla più dai tempi di Pirlo giocatore, quando lì in mezzo c’erano Vidal, Pogba e Marchisio. Gente che costruiva, difendeva e segnava.. Se si esclude l’uruguaiano - preso da Marotta - ha fatto tutto da solo Paratici. Magari il tempo gli darà ragione, per ora la mediana lascia ancora parecchio a desiderare.Insufficienti pure tutti gli altri: da Cuadrado a Bernardeschi, transitando per Chiesa e Kulusevski, che da Pirlo si è preso dello sbarbato con ancora tanta pastasciutta da mangiare per diventare grande. In generale, non proprio un bel quadretto.: "era stanco" la prima spiegazione fornita da Pirlo alla vigilia, poi modificata post-gara dicendo che "aveva avuto un problemino già in Champions, e allora abbiamo preferito risparmiarlo". N’è poi sbucata una terza: le tabelle fisiometriche alle quali si attiene scrupolosamente il portoghese per mantenersi sempre in forma, anche a 35 anni. Tabelle che impongono talvolta degli stop obbligati sui quali non si può derogare e la società deve adeguarsi per contratto.