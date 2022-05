Tanti juventini hanno un’idiosincrasia nei confronti di Allegri, non gli è mai piaciuto come allenatore, non lo avrebbero rivoluto di nuovo alla Juventus, vorrebbero esonerarlo seduta stante.. Ovvero: infortuni, rosa non all’altezza, sfortuna, Var.Si critica Allegri, il suo gioco antidiluviano, un corto-musismo esasperante che quest’anno ha prodotto solo un quarto posto in campionato e zero trofei, eppoi assistiamo, a Parigi, all’apoteosi di un altro allenatore che vince la 4° Coppa Campioni della propria carriera e pratica lo stesso, identico tipo di calcio del signore di Livorno.A Saint-Denis si è vista una squadra sempre all’attacco (il Liverpool) e un’altra (il Real Madrid) che ha badato a difendersi e ripartire, ed è stata quella che ha vinto la finale.E , inevitabilmente, del suo demiurgo. Perché se c’è uno che gode di buona stampa è proprio Carletto.In tutta la sua lunga e prestigiosa carriera, Ancelotti ha fallito solo con la Juventus, dove vinse una misera coppa Intertoto e nient’altro.Toppò pure a Napoli, con Insigne, Mertens, Koulibaly eccetera. Ci sarebbe anche l’Everton, ma non lo conto in quanto di una categoria inferiore rispetto ai 2 club appena citati.Ma Florentino gli ha sempre messo a disposizione i migliori giocatori del pianeta. La prima volta utilizzò il migliore Ronaldo, il miglior Bale, il miglior Sergio Ramos, il miglior Marcelo (ora in panchina). Adesso ha a disposizione il miglior Benzema, il Pallone d’oro Modric, l’inossidabile Kroos. Vorremmo forse paragonarli a Rabiot, Arthur e Ramsey ?E questo la dice lunga sulla performance generale dei blancos. Che infatti hanno avuto in Militao e Alaba le fondamenta dell’impenetrabile muro difensivo eretto appunto davanti alla porta di Courtois.Benzema ha fatto il Vlahovic: una sola palla giocabile arrivatagli in tutta la partita, che lui è riuscito comunque a lavorare talmente bene da metterla anche in rete, gol annullato poi per un fuorigioco davvero al limite.Ma siccome in squadra ha un compagno di reparto come Vinicius, la partita la vinci lo stesso. Non succede lo stesso se hai Morata, o – peggio ancora – Kean. E per giunta Chiesa fuori dai giochi per trauma ai legamenti.E il “cortomusismo” entrato di diritto nella enciclopedia Treccani. Perché la cucina può anche essere quella della nonna, ma sono sempre gli ingredienti che rendono buona la pasta.