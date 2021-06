Telenovela terminata, col sollievo dei tifosi milanisti, paradossalmente più interessati a non dover vedere il loro ex idolo in bianconero piuttosto che averlo perso a zero.Gigio alla fine ha imboccato la strada pere non quella perperché lanon è riuscita a liberargli il posto da titolare, non sistemandoda qualche altra parte.che nessun altro club è stato disposto a pagargli. Tra l’altro, ad un portiere di 31 anni. Affidabile e di ottimo livello, di sicuro non un super top della categoria.Soltanto un anno fa l’ormai ex direttore dell’area tecnica Fabiogli propose il rinnovo di contratto fino alche, ovviamente, accettò di buon grado, considerate le cifre monstre proposte a lui e ai suoi procuratori:per ogni anno del nuovo contratto, ai suoi procuratori. Un affarone, soprattutto per loro.Un accordo che è pesato mica poco, oggi, sulla trattativa per, perché per far posto a Gigio qualcun’ altro avrebbe dovuto accollarsi quel contrattone di. Di club interessati al polacco ce ne sono stati –– ma ,appena sono venuti a conoscenza delle condizioni per poter tesserare il simpatico Wojciech, hanno risposto tutti “no, grazie”., offrendo come l’ingaggio gli stessi soldi del PSG (più lauta commissione a Raiola, che i francesi non gli potranno versare nelle medesime proporzioni, causa divieto delle leggi statali) ma non poteva accollarsi un altro stipendio così pesante senza prima essersi liberata di quello dell’attuale numero 1. Che si è comportato comeun paio di estati fa, puntando i piedi e pretendendo di restare alla Juve. Com’era scontato accadesse e come ha già fatto capire di voler replicare pure. Un vizio comune, ma i contratti si firmano sempre in due.Consultato sulla questione Szczesny,, non ritenendo prioritario l’acquisto di un nuovo portiere per l’attuale rosa della Juventus, da rinforzare semmai in altri reparti (centrocampo in primis),per impedirgli l’accesso, pretendendo la conferma del polacco, per quantostimi ilPersino nel ritiro della Nazionale c’era già chi, a qualche amico, aveva spifferato che Gigio avrebbe a breve firmato per la Juve, a conferma che la trattativa era in piedi ed in stato parecchio avanzato.Per poterla chiudere bisognava però spostare un macigno di contratto, e il neo responsabile dell’area sportivanon c’è riuscito.