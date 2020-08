. All’insegna del rinnovamento e del taglio del monte stipendi, almeno così ci hanno detto. Dipende però cosa intendono per "tagli" e "rinnovamento" Paratici, Nedved e Cherubini, i tre uomini-mercato di Madama.. Qualcuno ribatterà: "Ha vinto uno scudetto!". Certo, ma con quanta fatica? E quanti trofei ha perso per strada? Per giunta, pure male. Giriamo pagina e non pensiamoci più.. Sempre gli stessi, ovvero Higuain e Khedira. Entrambi più che mai intenzionati a non mollare l’osso fino all’ultimo giorno di scadenza, non a caso sono stati tra i primi a presentarsi al raduno. Si erano impuntati la scorsa estate, e l’hanno vinta loro; lo stanno rifacendo pure in questa sessione di mercato, e il Trio Mercato bianconero non sembra capace di elaborare una strategia convincente per accompagnarli alla porta.La cantilena del "il coltello dalla parte del manico ce l’hanno i giocatori" regge, come scusa, fino ad un certo punto:, basta avere gli attributi giusti e far sentire il vocione della società. Altrimenti non se ne esce.Capitolo nuovi acquisti. Il Trio Mercato ha aperto casting quasi per ogni reparto, ma le selezioni sembrano interminabili. Prendiamo ad esempio quella per il centravanti. In corsa per la maglietta numero 9 ci sono, da mesi, Milik, Dzeko, Zapata, Jimenez, Benzema proposto da CR7 e, buon ultimo, Suarez. Alla Continassa la nuova stagione è partita ma nessuna scelta è stata fatta. Per carità, il mercato chiuderà il 5 ottobre, però. Che scatterà tra quattro settimane, a meno di rinvii.A proposito poi di "rinnovamento": Dzeko (il preferito) 34 anni, Benzema viaggia verso i 33, Suarez per i 34. Stesso discorso nel casting per i terzini (Gosens, Hateboer, Florenzi, Dest, Alaba, Bellerin) e i centrocampisti (Zaniolo, Tonali, Locatelli, Lo Celso, Cristante, Pellegrini, Aouar, De Paul): tante trattative, per ora neanche una chiusa. Escludendo ovviamente lo scambio Arthur/ Pjanic., sul quale si starebbe lavorando da settimane ma senza arrivare ad una fumata bianca. Col rischio di perdere la Joya a zero tra un anno. L’alternativa è la cessione, ma il Trio Mercato sta pelesando grosse difficoltà anche a scambiarlo con un altro top.