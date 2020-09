Qualcosa si muove sul fronte attaccanti. Ed è qualcosa di significativo, perché nella giornata di ierihanno trovato l’accordo per il passaggio in giallorosso di Arek. Un tassello importante, perché finalmente si sbloccherebbe l’impasse per, che adesso sarebbe libero di sposare lacon cui ha già l’accordo contrattuale.