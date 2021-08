Non sarà di certo unda ricordare quello appena disputatosi in Catalogna, sia per i maschietti che per le femminucce della: 9 gol complessivi subiti e manco uno segnato, svarioni difensivi a go-go, gare chiuse dopo mezzora per le women e un’oretta scarsa per la formazione di Allegri. Il quale, nelle dichiarazioni post partita, ha cercato di salvare il salvabile: un discreto primo tempo giocato dalla sua squadra, le tante occasioni create e annullate da uno strepitoso Neto, gli errori evitabili. Certo, ma ci sono stati ed hanno scritto il risultato, ingiusto e troppo pesante per quanto si è visto globalmente in campo ma, come predica da sempre proprio Max, alla fine conta solo quello.Un 3-0 arrivato grazie ai disastri commessi da, due che non a caso la scorsa stagione l’hanno giocata altrove e per i quali il dssta provando, seppur tra mille difficoltà, a trovare una sistemazione. La più definitiva possibile, perché 2 così la Juventus dovrebbero vederla soltanto in televisione ed andare ad accendere un cero ogni giorno che trascorrano alla Continassa. Il primo gol di Depay è nato da un liscio colossale del marito della Persico (“Sono più famosa io di Daniele” ha dichiarato di recente lady Rugani, ed ha ragione), il secondo da una marcatura di spalle su Braithwaite da parte dell’ex Cagliari & Genoa e – fortunatamente – mai Juventus, se non solo nei pre-campionati.Il Barcellona sarà stato pure più avanti in preparazione della Juventus,pure alla Joan Cruyff arena, con un Ramsey improponibile come play basso e il solitoné carne né pesce.finalmente sgravato dall’onere di costruire la manovra.come ogni tanto faceva Pirlo e faccia fare al brasiliano solo ciò che sa fare bene, ovvero il terzino. Tra l’altro, nell’ultima Copa America è stato pure uno dei migliori in quel ruolo. Il suo., con zero idee, scarsa interdizione e inconsistente contributo sotto porta. Madama ha sempre avuto centrocampisti prolifici in zona gol, dai tempi di Cuccureddu, e deve tornare a riaverli, in modo da avere più soluzioni lì davanti anche quando gli attaccanti non trovano la rete, com’è successo al Gamper a Morata e Ronaldo, complice la grande reattività di Neto.. Dicevamo prima di Rugani e Pellegrini, altrettanto mi chiedo come possa essere mai potuto approdare alla Juve uno comeche, per fortuna (causa riabilitazione post intervento chirurgico) resterà fuori dai giochi almeno fino al prossimo inverno. La mega plusvalenza iscritta a bilancio non giustificherà mai la mega mediocrità tecnica del giocatore.Così come non sono spiegabili i quasi 8 milioni di ingaggio per, il cui contributo alla causa bianconera è stato fin qui pressoché impalpabile causa infortuni no-stop e che già ne avevano segnato la carriera nelle sue ultime stagioni con l’Arsenal. C’è da augurarsi non ne abbia uno ora, perché ne comprometterebbe definitivamente una possibile cessione anche all’unico amatore sul mercato. A