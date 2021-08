. Non lo crederò finché non lo vedrò. Perchéalla fine della gara col Monza (“In quel ruolo lì può fare molto bene”)a, sapevano di dichiarazioni tattiche, e mi auguro davvero sia così: un modo per stanare il Sassuolo e chiudere una volta per tutte la telenovela Locatelli. Perché il gallese, in quella posizione di campo,non ce lo vedo proprio, non l’ha mai occupata.Convinta, come ha ribadito lo stesso vicepresidente Nedved, di aver fatto al club emiliano una proposta congrua.In fin dei conti,(rigori esclusi),, anche se ha quasi nove anni in più del Loca, ma stiamo parlando di un top assoluto. Uno da Juve, già fatto e finito. Di certo il tedesco non si accontenterebbe però dei 2.5 milioni di contratto proposti al Manuel, e siccome alla Continassa si sta virando decisi verso il taglio del monte ingaggi, la suggestione Kroos finisce lì. Ergo, bisogna arrivare a prendere Locatelli, col contributo del giocatore, assolutamente deciso a rifiutare tutte le destinazioni alternative alla Juventus.Mettiamoci per un attimo nei panni del giocatore: con quale spirito si accingerebbe ad affrontare la stagione entrante sapendo che avrebbe potuto disputarla alla Juventus, e così non è stato solo perché il suo club d’appartenenza non si è accontentato dei 30 milioni più bonus offertigli dalla Juve? Certo, bisognerebbe comportarsi da professionisti, ma di sicuro la delusione rimarrebbe e si ripercuoterebbe sulle future prestazioni. Vale la pena rischiare?, sopperendo così al mancato acquisto del regista sassolese. Due bugie. Vediamo chi ci abbocca. Magari nessuno dei due, e finirà davvero così. Eppure io non ci credo. E penso non ci credano nemmeno tutti gli attori in gioco.