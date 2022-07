Gli interisti me lo hanno ripetuto in loop, per mesi, in quasi tutte le trasmissioni a cui ho partecipato a 7Gold: “”. E mi motivavano la loro assoluta certezza così: al momento del rinnovo col Torino, il giocatore ha concordato col presidente Cairo il prezzo massimo di vendita del proprio cartellino (25 milioni) e la destinazione finale (Inter). A sua volta, l’Inter aveva ottenuto il gradimento del giocatore e stipulato con lui una sorta di gentlemen agreement con il quale riteneva di averlo messo sotto chiave., “” mi dicevano, sentendosi al riparo da qualsiasi sorpresa futura.. Soprattutto detenendo ancora la proprietà del miglior centrale difensivo del campionato 21/22 diventato, automaticamente, oggetto del desiderio di tanti club, italiani e inglesi.Tra l’altro, in assenza di accordi scritti, ma solo verbali tra le parti. Gli interisti non volevano sentirci lo stesso. “C’è un accordo – insistevano – e il giocatore vuole solo l’Inter” mostrandomi i like del brasiliano a delle foto di calciatori nerazzurri sui social.Intanto Cairo, legittimamente, apriva l’asta.. L’Inter ha migliorato l’offerta, portandola da 25 a, aggiungendoci alcuni bonus ed il prestito del giovane primavera, valutato intorno agli 8 milioni.(40 milioni, saliti poi a 45)(4.5 milioni di contratto l’anno saliti poi a 5, anziché i 3 più bonus offerti dall’Inter). Una pioggia di soldi.. Perché il budget a disposizione di Marotta e Ausilio è limitato, non essendo riusciti finora a fare cassa con nessuno dei propri pezzi pregiati, da. E coi rubinetti chiusi da Pechino ed un, è difficile fare mercato. Soprattutto dopo averne già investiti una ventina per riprendere(in prestito).Non hanno potuto quindi che appellarsi al rispetto dei patti.A quanto pare no, perché la risposta dell’Inter sono stati solo pugni battuti sul tavolo della trattativa e la trasformazione del prestito del solito Casadei in cessione a titolo definitivo.Per la serie: ve lo dicevo, ma eravate sordi a tutto. C’est l’argent qui fait tous, e lo ha fatto pure in questa circostanza. Com’è sempre capitato da quando esiste il calciomercato. Nessun trucco e nessun inganno, così come nessuno scippo, la pura e semplice regola della domanda e dell’offerta, di fronte alla quale le parole si perdono nel vento e i like su Instagram stanno a zero.Un bel “Romagna mia” potrebbe aiutare a lenire la rabbia.