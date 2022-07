Adesso che laè il suo approdo definitivo si potrà pure fare una panoramica sulla ridda di valori e controvalori finanziari associati in carriera a, associato a incrementi e decrementi che si sono succeduti a ritmi isterici. Ma sempre e comunque dipendenti dalle volontà e dai calcoli del club che ne ha acquisito i diritti a gennaio 2016 e li ha detenuti fino a due settimane fa, sia pure con una formale interruzione di due stagioni e mezza: laPer la società bianconera il neo-centrocampista della Fiorentina è: costi e ricavi, plusvalenze, premi di valorizzazione, cessioni e recompre, commissioni agli agenti sia per l'acquisizione dei diritti che per i rinnovi contrattuali, opzioni condizionate alle differenti date di riscatto definitivo, conguagli sul debito.. Il suo caso diventa esemplare del modo in cui si produce una divaricazione radicale fra l'economia reale del calcio e la sua finanziarizzazione. La storia è lunga e complessa, per questo risulta comodo dividerla in quattro atti.– L'intreccio comincia il 19 gennaio 2016, col comunicato ufficiale della Juventus che informa dell'acquisizione definitiva di Mandragora, proveniente dal Genoa.Al club allora controllato da Enrico Preziosi vengono corrispostiin caso si verifichino determinate condizioni. Il dettaglio sugli incrementi possibili verrà parzialmente contraddetto dalle informazioni contenute nella relazione semestrale al 31 dicembre 2015, nello spazio riservato alle operazioni concluse dopo la data di chiusura di esercizio. In quel passaggio si rileva che la somma massima degli incrementi potrebbe toccare iA ogni modo per il Genoa, come da prassi dell'era Preziosi,come certificato dal bilancio al 31 dicembre 2016, dove la plusvalenza in questione si trova in compagnia con quelle realizzate attraverso scambi con Atalanta, Cesena e Chievo fatti su valori a specchio.Il calciatore viene lasciato al, dove si trova in prestito dall'inizio della stagione 2015-16 per disputare il campionato di Serie B.durante la stagione 2014-15, per complessivi 91 minuti. Lo spezzone più lungo è quello della gara d'esordio, proprio contro la Juventus (29 ottobre 2014, vittoria 1-0 dei rossoblu con gol di Luca Antonini al 94'), quando Gian Piero Gasperini lo lancia in campo dall'inizio e ce lo tiene per 69 minuti. Dunque su di lui viene fatto un investimento non indifferente, visto il curriculum ancora tutto da costruire.E quell'investimento rimane a lungo dormiente perché nel finale della stagione trascorsa in prestito al Pescara il ragazzo subisce un grave infortuniodurante la gara del 30 aprile 2016 sul campo della Virtus Entella, un incidente che gli farà saltare quasi per intero la successiva stagione 2016-17., proprio nella partita casalinga contro il Genoa vinta 4-0 dai bianconeri il 23 aprile 2017.La carriera juventina di Mandragora comincia e finisce lì.. Il bilancio del Genoa al 31 dicembre 2017 certifica che la Juventus ha pagato al Genoa. Fra l'altro c'è da notare che la società bianconera ha trasferito, con la stessa causale, la medesima cifra per altri due ex genoani passati da Torino senza lasciare tracce memorabili:Ma alla società bianconera Mandragora costa parecchio anche in. Va ricordato che al tempo del trasferimento da Genoa a Juventus il centrocampista era gestito da, mentre adesso risulta assistito da. Il bilancio della società bianconera al 30 giugno 2016, nella tabella degli 'Oneri accessori' parla diE per quanto riguarda questa voce non è ancora tutto, perché nella stessa relazione finanziaria al 30 giugno 2016 viene annunciato chesuddivisi in quattro rate annuali da 60mila euro programmate fra il 2016-17 e il 2019-20.A ogni modo, l'ultimo valore dei diritti pluriennali registrato nel bilancio della Juventus (quello chiuso il 30 giugno 2018) prima che Mandragora venga ceduto all'Udinese è di– Nell'estate in cuiapproda alla Juventus dal Real Madrid, Mandragora lascia la casa bianconera torinese per approdare alla casa bianconera friulana. Il trasferimento all'Udinese giunge dopo un stagione trascorsa in prestito nelle file del, con la squadra calabrese che per la prima volta nella sua storia disputa un campionato di Serie A., che avviene con la formula della cessione definitiva con diritto di recompra entro il termine della seconda stagione successiva. Come si apprende dal comunicato ufficiale emesso dalla società bianconera,. Cifre lunari.. L'accordo prevede anche una percentuale sulla futura rivendita da calcolarsi nel 50% della cifra eccedente i 20 milioni di euro. Ma quando viene firmata nessuno crede che scatterà mai.Con le notizie finanziarie su Mandragora relativamente al biennio friulano possiamo fermarci praticamente qui, perché in termini di informazioni messe a disposizione è come passare dal giorno alla notte. Da una parte c'è una società quotata in Borsa che rende noto ogni dettaglio, dall'altra una società molto parca nel dare dettagli. Nei bilanci dell'Udinese disponibili in rete non ci sono informazioni sull'acquisizione dei diritti pluriennali sulle prestazioni dei calciatori né il prospetto in cui viene fotografato lo stato dei medesimi diritti e dal quale, fra le altre cose, si capisce quanto sia costato ciascun calciatore in termini di commissioni agli agenti. Inoltre, a partire dal bilancio chiuso il 30 giugno 2021 la società della famiglia Pozzo ha smesso anche di presentare il prospetto analitico delle plusvalenze da calciomercato, limitandosi a dare il valore totale e menzionando quelle più significative. Addirittura, sempre nel bilancio al 30 giugno 2020, laddove si parla del compenso concesso agli amministratori e ai sindaci effettivi, viene piazzato un bell'omissis.Il rendimento buono ma non certo da fuoriclasse a Udine, e successivamente l'impatto della pandemia sui conti delle società di calcio, fanno sì che. Con comunicato del 3 ottobre 2020 la Juventus rende noto di avereA ogni modo, con la formula del prestito Rolando Mandragora non durerà a Udine più di un'ulteriore mezza stagione. A febbraio 2021 viene rispedito alla Juventus. Che nella medesima finestra di mercato porta a Torino da Udine il giovane. Dal bilancio bianconero al 30 giugno 2021 scopriamo che. Ancora stamani Transfermarkt lo valutaPer quanto riguarda il versante Udinese, nel documento di bilancio al 30 giugno 2021 ci si limita a dire che– Nonostante il calciatore arrivi a pesare sul bilancio per oltre 15 milioni, la Juventus continua a non voler contare su Mandragora. E infatti lo spedisce in. Anche se il comunicato ufficiale emesso dal club bianconero in data 1 febbraio 2021 non lo precisa, il prestito vale. Nel comunicato è invece illustrata una lunga e complessa serie di ipotesi sul riscatto del calciatore da parte del Toro. Che non si verificheranno.– E infine si arriva ai giorni nostri, col trasferimento a titolo definitivo che vede Rolando Mandragora approdare alla Fiorentina.Viste le premesse, per i conti della società bianconera poteva andare molto peggio. Ma va bene anche alla proprietà della Fiorentina, che per riscattare l'uruguayanoavrebbe dovuto spendere molto di più. E invece in questo caso può limitarsi a smarcare parte del credito esistente verso la società bianconera per le cessioni di. E pazienza se in termini tecnici e di personalità il confronto con Torreira è in perdita. Sono entrate in ballo altre considerazioni. Dal punto di vista di Mandragora, può essere consolante che questo uso in modalità conguaglio dovrebbe essere stata la sua ultima performance da prodotto finanziario. Almeno glielo auguriamo.@Pippoevai