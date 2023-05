: 718 mila euro di multa e stop. Nessun’altra penalizzazione oltre i 10 punti già tolti in classifica per la plusvalenze, e quindi squadra che resta al 7° posto con 59 punti e – volendo – con ancora una residua possibilità di qualificarsi per l’Europa League (in attesa, però, delle decisioni finali della Uefa). Grazie al patteggiamento,Scendere a patti con la Federazione non può di sicuro essere considerata una vittoria, però, per come si era messa l’intera vicenda,che ha attanagliato per mesi società, squadra e milioni di tifosi. Quest’ultimi avrebbero preferito un altro finale, rischi annessi con un eventuale ricorso al TAR, ma, come in tantissimi oggi vanno ancora sostenendo.del codice di giustizia sportiva, quello che applica “una sanzione su richiesta dopo il deferimento”8, che prevede invece “la collaborazione da parte degli incolpati” e , come tale, la spontanea ammissione dell’azione dolosa.questa ennesima brutta pagina della: si è fatto ricorso ad un generico principio di slealtà (art. 4) in mancanza di un articolo specifico del codice che normasse la materia, finora sanzionata con delle ammende.A proposito di multe,la pena per la tranche relativa a stipendi, side letters, partnership e quant’altro. Per le plusvalenze, ritenute all’unanimità, da esperti e media, come “la tranche d’inchiesta meno grave” sono stati dati 10 punti di penalità, partendo da un’iniziale – 15.30 mesi di inibizione per Fabio Paratici equivalgono a 4 punti di penalità, i 24 mesi per Andrea Agnelli 3 punti, i 24 per Arrivabene 2 punti (nota a margine: nei bilanci finiti sotto inchiesta l’AD non era lui), i 16 per Cherubini 1 punto. Ci si avvalsi di una sorta di ranking delle penalità mai utilizzata finora da nessun diritto sportivo.e strali., tanto auspicata allora come oggi da chi non tifa Juventus, e spesso non sono solo i tifosi delle curve o dei bar ma anche pseudo insospettabili dell’informazione, tra i quali oggi serpeggia una grande delusione (basta andarsi a leggere i loro post sui vari social)., secondo il quale “il risultato più bello per il calcio italiano è stato l’aver trovato un momento di serenità”.. Che era ciò che la sua federazione e l’ “autonoma” giustizia sportiva si sarebbero meritato.