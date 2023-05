. E' stata anticipata ad oggi l'udienza presso le aule del Tribunale Federale Nazionale, dunque possono arrivare in giornata i verdetti definitivi: sugli aggiornamenti in tempo reale.- A differenza del dibattimento che ha portato alla condanna della Corte Federale di Appello per le plusvalenze a 10 punti di penalizzazione, l'udienza al Tribunale Federale si terrà in presenza, ma senza che siano ammessi giornalisti. Ci saranno i giudici guidati dal presidente Carlo Sica, la Procura Federale e gli avvocati bianconeri. Il Tribunale Federale dovrà accettare (molto probabile) o respingere l'accordo tra le parti come previsto dal comma 3 dell'articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva: "Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione".- Il patteggiamento può chiudere gli scontri giudiziari-sportivi. La Juve rinuncerebbe al ricorso sul filone plusvalenze e l'accordo sulla manovra stipendi cancella ulteriori tappe della giustizia sportiva. Resterà poi il discorso relativo alla UEFA, possibile però si evitino stangate e il rischio massimo che si profila è quello di una stagione senza coppe.- L'appuntamento èa Roma al Tribunale Federale Nazionale. Il club bianconero e la Procura Federale hanno raggiunto l'accordo, ora bisogna che il Tribunale Federale ne prenda atto. Non servirà nessun altro passaggio o altra tappa, poiché il patteggiamento è arrivato dopo il deferimento: fosse arrivato prima, sarebbe stato necessario il via libera da presidente e consiglio federale, nonché procura generale dello Sport presso il CONI. L'ipotesi più probabile è super multa, con l'eventuale aggiunta di 2-3 punti di penalizzazione.