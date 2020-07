quanto si vuole quello strappato dallacon l’. Perché, come ha scritto Mario Sconcerti, i rigori concessi a Madama per i falli di mano dei due atalantini verranno ora ricordati alla pari dei gol diIn Italia, purtroppo, funziona esattamente così:, e quello scudetto entra di diritto nella galleria dei furti bianconeri, come appunto i 2 marchiati dalle reti di Turone (fuorigioco sacrosanto, smascherato all’interno dell’allora Rai giallorossa da Carlo Sassi) e Muntari (, altrettanto ingiustamente annullata nella medesima partita).Su quanto siano demenziali le nuove direttive date dall’AIA sui falli di mano mi sono già espresso a sufficienza in questa rubrica, attaccando frontalmente il designatore, così come il presidente, primo a parlare di scrupolosa “applicazione delle nuove regole”. Attendo smentita (impossibile) su questo da parte dell’Associazione Arbitri.Difficilmente mi verrà dato atto di averlo fatto, ma ritengo di avere la coscienza pulita. A differenza di tanti altri, compreso qualche insigne collega, che in tv ha aperto il. Eppoi si stupiscono se, sui social, i loro profili vengono bersagliati dalle reprimenda dei tifosi juventini. Costoro hanno tutte le ragioni del mondo a chiedere un’informazione e una posizione uniformi da parte dei media, perché passano i decenni, le redazioni si rinnovano, ma le brutte abitudini si perpetuano nel tempo: quella appunto di scatenare polemiche sempre e solo unidirezionali.– il primo più del secondo –, i quali si limitano semplicemente a far notare che altrettanti rigori farlocchi sono stati assegnati anche nelle giornate precedenti, senza code altamente polemica come quella innescatasi dopo la partita di Torino.. Eppure dopo il match di San Siro ci si sperticò nelle lodi alla squadra di Pioli, marginalizzando l’assegnazione di quell’assurdo rigore con questa motivazione: le nuove regole (che non esistono, ndr) parlano chiaro, quindi rigore ineccepibile.. E, ovviamente, si chiede a gran voce a Rizzoli di rivedere (finalmente) anche questa assurda manipolazione della regola dei falli di mano, pensata solo con lo scopo di autodifendere la categoria arbitrale da ogni critica.Eppoi gli juventini non dovrebbero arrabbiarsi.