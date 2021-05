La negò lo stesso arbitro in un‘udienza del processo di Calciopoli a Napoli. Persino un tribunale, quello di Reggio Calabria, sentenziò trattarsi diEppure, ancora oggi c’è chi la ritira fuori, sapendo che il popolo bue crede più alle bugie che alla verità, soprattutto quando ha in odio qualcuno.Più precisamente:. Un vecchio ma sempre efficace evergreen , tirato fuori all’occorrenza dalla stragrande maggioranza dei tesserati e tornato utile domenica scorsa pure ad uno dei più seri e bravi dell’intera categoria, comeIl quale, anche a 48 ore di distanza da quella partita, e dopo tutte le moviole mostrate in tv , non ha ancora mollato la presa:non concesso dal direttore di gara. Secondo il manuale antijuve, un’intimidazione bella e buona.ha detto Marino. I tempi appunto di Paparesta chiuso (per finta) negli spogliatoi.L’ho già scritto altre volte, lo riscrivoL’ultima, al Friuli, per i minuti non recuperati dall’arbitro, è davvero assurda.Non dico che un dirigente non debba protestare, peròSoprattutto quando sei un tesserato Juve. Boniperti si incavolava spesso, però tuonava sempre il giorno dopo, addirittura lasciava la tribuna per seguire i secondi tempi in auto, col proprio autista. Moggi si arrabbiava, difendeva la Juve nelle interviste, ma delle sue recriminazioni coi direttori di gara a fine partita erano sempre altri a raccontarle, lui le smentiva.. Un nervosismo che lo accompagna da Crotone in avanti. Non mi piace, e non so quanto sia condiviso dalla proprietà.Da qui a sostenere che Chiffi sia stato condizionato nella direzione di gara da quell’ “aggressione” verbale , come l’ha descritta Marino, mi pare esagerato.e infatti Marino ora si è appellato alla procura federale.Capisco la delusione, la rabbia per una vittoria sfumata nei minuti finali e che l’Udinese avrebbe anche meritato, considerando il nulla espresso per 90 minuti dalla Juventus, comprendo molto meno il ricorso alla solita tattica ancien – régime del dare addosso alla Juve.Altrettanto il non volere ammettere, nemmeno di fronte all’evidenza delle immagini, che il fallo di Strygen Larsen - da cui è scaturita la punizione e poi il rigore per la Juve - fosse palese. Marino è riuscito invece a rigirare la frittata e sostenere che “Cuadrado è uno specialista di tuffi, si è buttato sul pallone quando ha capito che l’avversario gliela avrebbe tolta. Era fallo di mano di Cuadrado e punizione per noi “.Con tutta la stima per la persona e il dirigente, la sua è una versione romanzesca Utile all’Udinese per giustificare la sconfitta ed a fomentare le solite, assurde e monotone polemiche,. Come hanno subito fatto a Napoli: “A noi annullano un gol valido, a loro li favoriscono”. Dopo 15 anni, siamo ancora fermi a Calciopoli, agli arbitri condizionati , a Paparesta chiuso a chiave nello spogliatoio dai dirigenti della Juve.Sottoscrivo le parole di Stefano Tacconi rilasciate a IlBianconero.com :