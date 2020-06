Da qualche giorno è ufficiale: la Serie A ripartirà il 20 giugno, coi recuperi. E. E le quattro squadre interessate in attesa di sapere il giorno in cui scenderanno in campo, anche solo per dosare gli allenamenti e prepararsi mentalmente all’evento.Se dalle parti di Porta Nuova, a Milano, hanno qualcosa da ridire, si blocca tutto.. Si possono spazientire tutti, fuorchè l’Inter.. A posteriori, quella fu di sicuro la scelta più giusta, ma per arrivarci si dovette prima passare attraverso un concitato e vicendevole scambio di accuse tra Marotta (“il campionato è falsato”) Dal Pino (“l’Inter si è rifiutata di scendere in campo, non parlino di sportività”) e Zhang (“Dal Pino è il più grande pagliaccio ma visto”). Alla fine, però, si fece ciò che chiedeva l’Inter: gara senza pubblico.Stavolta siamo da capo.. Quindi, o la semifinale dell’Inter verrà anticipata al 12 o addirittura al 11 giugno, oppureOvviamente la cosa non sta bene nemmeno ad Agnelli e Scaroni , che hanno il medesimo problema, tra eventuale finale di Coppa e prima gara di campionato da giocare. Ma a quelli dell’Inter i problemi altrui interessano poco. L’unica soluzione sarebbe anticipare entrambe le gare di un giorno, ma a poter derogare ulteriormente la disputa di partite di calcio prima del 12 giugno è solo il Governo, in modo da accontentare tutti. Inter in primis, altrimenti non si gioca.. Ogni tanto, chi comanda, potrebbe anche azzardarsi a dirle di smettere. O con l’Inter non si può?