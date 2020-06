Il calcio è pronto a ripartire e mentre il pallone attende di tornare a rotolare sui campi di gioco c'è un'altra battaglia che è già ripartita fuori dal rettangolo verde: quella politica tra le big italiane. Nulla che riguardi la Serie A e il dibattito tra club e Figc su playoff/playout e algoritmo,: contro i nerazzurri si è formato un fronte bianco/rosso nero.- Tutto ruota attorno alle date delle semifinali di ritorno della Coppa nazionale, primo impegno sul campo per il calcio italiano dopo lo stop per la pandemia coronavirus., le quattro squadre impegnate discutono su chi debba scendere in campo per primo: da programma dovrebbe disputarsi prima Juventus-Milan e poi Napoli-Inter, visto che all'andata si giocò prima la sfida tra la squadra di Conte e quella di Sarri e, successivamente, quella tra rossoneri e bianconeri.: la motivazione addotta è il calendario più fitto che attende i nerazzurri, visto il recupero da giocare avrebbe tre partite molto ravvicinate. Per procedere all'inversione delle gare servirebbe un accordo tra componenti e qui arriva il nodo:, non intendono giocare prima e vogliono il rispetto della turnazione originale. Uno sgarbo in piena regola che riaccende lo scontro. Inter da una parte, Juve e Milan dall'altra: la Coppa Italia riaccende la battaglia tra le grandi.@Albri_Fede90