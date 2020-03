Uno scudetto da assegnare per forza. Non si sa ancora come, ma pare non se ne possa fare a meno.Non farlo sarebbe una resa inaccettabile: parole e musica del maestro Gravina, presidente della Federazione.Sono consapevole che per chi vive e lavora di calcio tutto l’anno il problema sia evitare il tracollo dell’intero sistema, trovando un modo per ridurre le inevitabili perdite causa Covid19, perdere però il sonno e scervellarsi in continue conference-call, per non dire irrispettoso dello stesso popolo italiano, impegnato come mai, da dopo il secondo conflitto mondiale, in una battaglia per la sopravvivenza