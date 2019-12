Dopo la brutta e pesante sconfitta in Supercoppa, in tanti si stanno domandando se la Juventus è ancora una squadra vincente, oppure se – complice anche il nuovo allenatore – abbia esaurito il proprio ciclo.Perché questa squadra ha una rosa piena di ottimi giocatori, in grado di esprimere un calcio migliore di quello visto finora in campo. La società, pur tenendo d’occhio il bilancio, dovrà darle comunque un’aggiustatina, perché qualche falla al suo interno si è aperta.