Dopo il gol di Turone, quello di Muntari, il rigore di Catanzaro, lo scontro Ronaldo/Iuliano e quant’altro,. L’episodio aveva già fatto discutere a suo tempo, è stato inserito ora di diritto nell’elencodalla Juventus dopo l’intemerata ,fatta sul Mattino ,dall’ex procuratore federale Giuseppe Pecoraro. Nota bene: a due anni di distanza da quella partita.Gli è bastato– così come fece, quand’era Procuratore, su un’intercettazione di Agnelli –e scatenare il popolo bue. Quello al quale basta poco, anche una fake-news purché confezionata bene, per infiammarsi e formulare sentenze.A furia di dire che il mancato doppio giallo a Pjanic aveva permesso alla squadra bianconera di vincere quella partita e lo scudetto, però,“uno che sa” e quindi attendibile a prescindere. Non importa se ha detto una fregnaccia, quelle le scrivono solo i giornalisti/giornalai.avendo ricevuto all’epoca da associazioni di tifosi degli esposti sull’operato dell’arbitro, chiesi all’Aia i dialoghi audio-VAR di quella partita, ma quando andai ad aprire il file l’unico audio mancante era proprio quello sull’entrata di Pjanic".o suggerimenti da parte dei varisti all’arbitro. Orsato decise autonomamente, senza consultarsi coi colleghi in cabina VAR. Ecco perché quell’audio non venne inserito nel file.Tutto a posto? Manco per niente., così come i “soliti noti” del web e altri accoliti vogliono vederci chiaro su questa vicenda, ritenuta “gravissima” al netto del regolamento VAR. Un’ostinazione spesso sospetta.Visto che siamo in vena d’approfondimenti, approfondiamo tutto per davvero.Il file-video l’ho ripescato io edIl bosniaco anticipa il solito Rafinha portandogli via la palla (tra i 2 non c’è contatto), semmai è poi il brasiliano a toccare la caviglia del giocatore juventino e a prodursi in una caduta con avvitamento carpiato da indurre l’arbitro ad ammonire Pjanic.All’epoca dei fatti passò altrettanto in cavalleriaEpisodio, questo si, sicuramente oggetto di discussione tra varisti e arbitro, e Pecoraro scorrendo quel medesimo file avrà pure ascoltato l’audio di riferimento, ma sarà passato oltre.. In quella stessa Inter –Juve del 2018 ci saranno almeno tre episodi dubbi, gravi, non fischiati a favore della Juventus, ma non li ricorda nessuno.