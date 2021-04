. La si è rigiocata nonostante (paradosso) ci fossero pure stavolta 2 positivi al Covid, esattamente come lo scorso 3 ottobre,. Su quali siano le regole del gioco attendiamo delucidazioni da parte del presidente federale Gravina. Si è comunque giocato e, tavolino o no, i 3 punti se li è presi con merito la Juventus, interprete finalmente di una partita convincente.. La vittoria sul Napoli è stata di fondamentale importanza soprattutto per la classifica, perché consente alla Juventus di distanziare alcune rivali dirette nella corsa al posto Champions e collocarsi, seppur momentaneamente, in una posizione più tranquilla, ma l’obiettivo non è stato ancora centrato. Quindi, calma e sangue freddo, anche coi giudizi e nelle analisi.. Altri passi falsi da qui alla fine del torneo potrebbero comunque essergli fatali, e sulla strada troverà clienti scomodi come l’(da affrontare a Bergamo), la(che sbancò il JStadium all’andata) ile l’. Per rimettere di nuovo in gioco la propria candidatura in vista della prossima stagione, il buon Andrea dovrà raccogliere più punti possibili, magari assicurando alla squadre pure il secondo posto,Non dovesse verificarsi tutto questo, non credo che la proprietà Juve accetterebbe la riconferma del Maestro.. Versione ufficiale: la decisione è stata concordata tra l’allenatore e l’estremo difensore polacco prima della gara. Ma non convince: il breafing tra i due sarebbe stato più logico farlo prima della conferenza, comunicandone poi l’esito pubblicamente, in modo da non lasciare spazio a legittimi dubbi.A decidere la gara col Napoli è stato, finalmente in campo dopo 87 giorni trascorsi tra JMedical e tribuna. Una rete delle sue, un gioiellino. E ovviamente sono partiti i peana.. Nelle prossime 9 gare di campionato e finale di Coppa Italia sarà fondamentale il suo contributo, dopodiché si riesaminerà la sua posizione contrattuale. Più Paulo si renderà utile alla causa, maggiore sarà la disponibilità della società ad aperture sulle sue richieste. Il più classico dei do ut des. Molti tifosi juventini si domandano cosa debba ancora dimostrare Dybala.