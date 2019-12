, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. Per provare a guadagnare con i propri articoli basta registrarsi e iniziare a scrivere:Qui il direttore editoriale de Ilbianconero.com,, risponde al blogger juventino Dolomitico, che qualche giorno fa gli aveva scritto una lettera aperta proprio attraverso la piattaforma Vivo x Lei: ​ https://www.ilbianconero.com/a/blog-dei-tifosi-chirico-risponde-ecco-perche-mi-arrabbio-ancora--95499