In attacco infatti c’erano:prima punta, dietro di luicon ai latia destra e. A centrocampo Khedira e Pjanic. In difesa un esterno che spingeva come Alex Sandro.Ricordo i discorsi di allora, assai simili a quelli di adesso, eper la scelta fatta da Sarri di schierare contro l’Udinese. Si diceva prima come si dice ora: “E’ una soluzione da adottare solo in certe partite”; “difensivamente la squadra è squilibrata”; “in Champions non si può giocare così”., naturalmente. Infatticon il Real Madrid.Tutto questo, secondo me, dovrebbesulla strada intrapresa contro l’Udinese.e, come avevo antcipato avendo visto l’intepretazione che ne aveva dato in Champions, Paulosi è abbassato spessissimo sotto la linea della palla, ha lavorato nei contrasti, ha corso moltissimo e, com’era logico che fosse, ha tentato più gli assist che il gol.Come ad un giocatore di tal fatta si possa preferireper me è inspiegabile. E poco spiegabile sarebbe anche se dietro Ronaldo e Higuain giocasse Douglas Costa perchè si tratta di un anarchico, ancorchè molto generoso.Anzi, il torneo dove maggiormente si attacca e si gioca esclusivamente per vincere è proprio la Champions League. Sia perché la mentalità europea è diversa da quella italiana, sia perché dagli ottavi in avanti la formula della gara di andata e ritorno non prevede calcoli. Nello specifico,Una sola prestazione negativa potrebbe farlo tornare sui propri passi e fargli ribadire quello a cui ha sempre pensato. Ovvero che Bernardeschi o Ramsey (ammesso e non concesso che qualche volta sia disponibile) siano equilibratori di gioco più affidabili di Dybala.Ed è o non è il disgregamento dell’avversario, anche sul piano del punteggio, uno degli obiettivi della sua mission?Se sì, come è stato sempre detto anche dallo stesso Sarri, allora la palla la amministrano quelle squadre che, ad una altissima qualità, abbinano un centrocampo dove dinamismo (Matuidi e Bentancur) e geometria (Pjanic) si fondono felicemente.