E con questi altri 3 fanno 705 gol.. Va bene, era la scarsa Lituania, e infatti contro avversari così deboli ti aspetti proprio che CR7 ne infili almeno tre. Come appunto è stato. Avete capito, il “decadente”? Da una decina di giorni non fanno che dargli del finito, e lui immancabilmente li smentisce, o forse sarebbe più appropriato dire li smezza. Da agosto ad oggi, tra Juve e Nazionale,ma per qualcuno è troppo poco...