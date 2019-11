Ronaldo out. Non è un nuovo hashtag, ma quanto annunciato da Sarri per Bergamo: Cristiano non ci sarà. Non ha risolto il fastidio al ginocchio e quindi resterà alla Continassa, a curarsi. Cosa che, come avevo già scritto, avrebbe dovuto fare fin da dopo la gara col Milan, anziché sottoporsi al doppio impegno con la Nazionale,. Accumuli di stress che non hanno di certo giovato al suoNiente da fare,, rispondendo così alla convocazione del CT Fernando Santos. Suo complice in questa storia di vicendevoli incaponimenti, causa una qualificazione ad Euro 2020 assolutamente da centrare da parte della seleçao lusitana, campione continentale in carica. Adesso, però, a pagarne le conseguenze...