Non ditemi che non ve lo aspettavate, perché non ci credo. Cosa?. Tanto più dopo aver perso con due rigori a sfavore. Già dopo l’assegnazione del primo penalty alla Juve, considerata l’esagerata reazione in campo dei giocatori laziali, avevo immaginato un dopo-gara al calor bianco, e così è stato. Non c’è stato nemmeno bisogno dell’eventuale rinforzo polemico da parte di Lotito o di qualche componente della rosa,oppure che i suoi calciatori abbiano performato al di sotto delle aspettative:. Lo strumento tecnologico considerato ormai la Cassazione del calcio, e come tale inappellabile.A dire il vero, sabato scorso non ci sarebbe stato nemmeno bisogno della moviola per fischiare entrambi quei rigori,, ma Sarri non ha voluto lo stesso arrendersi all’evidenza, come gli ultimi giapponesi : la guerra era finita ma loro continuavano a combatterla. Soprattutto quando il nemico si chiama Juventus e ti viene facile tirarle sempre addosso. Lo aveva capito pure Maurizio quando l’aveva allenata, e lo dichiarò pubblicamente: “Soltanto quando vivi all’interno del mondo Juve cominci a capire quanto sia odiato questo club. Diventi gobbo anche per questo”.. “” ha subito messo in chiaro, così come della Juve “che – ha detto – ha vinto da Juve, con un rigorino”. Eggià, perché “se proprio bisogna perdere, meglio che sia contro i ragazzi del Napoli, ai quali sono e rimarrò legato per sempre”. Ve la ricordate questa?, almeno per quello stipendio pagatogli dopo l’esonero per due stagioni consecutive, compresa una penale, per un’assurda clausola concordata con Paratici e Nedved al momento della firma., chi avrebbe voluto riconfermarlo anziché vederlo rimpiazzato da un neofita come Pirlo, e chi magari lo vorrebbe adesso al posto di Allegri, “perché non si può vedere giocare la Juve così”. Come se sabato scorso la Lazio avesse estasiato la platea col Sarriball: un’unica occasione da gol e un solo tiro in porta in 94 minuti . La Juve alla livornese di Allegri, tanta sostanza e poca estetica, ha creato decisamente di più, meritandosi la vittoria. Anche se arrivata coi rigori, ma c’erano entrambi, confutazioni sarriane a parte.La Treccani annoti.