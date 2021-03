Soprattutto quando le cose non vanno per il meglio. Lo ha fatto anchenel ritiro svedese. Per carità, nessuno sfogo o dichiarazione esplicita contro qualcuno, si è limitato a parlare di se stesso e del proprio rendimento in questi primi 7 mesi in bianconero, non andati benissimo. Pure lui ne è consapevole. “Ho fatto fatica – ha ammesso – perché non è la cosa più facile del mondo entrare alla Juventus”. Ed ha pure motivato questa sua difficoltà: “”.Dejan non ha torto, Pirlo lo ha fatto giocare in tutti i ruoli possibili: esterno, 2° punta, trequartista, mezzala, mandandolo probabilmente nel pallone Infatti ha fatto discretamente bene solo nel primo, che è poi il suo ruolo naturale, ma in generale la sua non è stata finora una stagione positiva, e lui stesso lo sa.Un centravanti ora conteso da tutti i maggiori top club continentali e che segna a raffica sia col B.Dortmund sia nella nazionale norvegese. Il complemento perfetto in campo per CR7, probabilmente anche il suo possibile sostituto.Quando in quel gennaio si dovette scegliere su chi puntare,e alla Juve non se la sentirono di affrontare un investimento di quella portata per un ragazzone che fino ad allora aveva giocato nel Salisburgo e doveva ancora dimostrare di valere la Juventus.Si preferì andare sull’altro giovane scandinavo, messosi in evidenza col Parma - che, con tutto il dovuto rispetto per i ducali, ha un blasone inferiore a quello dei pluri-campioni d’Austria - e con già gli occhi addosso dell’Inter. Paratici fu più lesto e se lo accaparrò prima di Marotta. Il tifo juventino gli tributò una standing-ovation, e la stampa sportiva etichettò Kulusevski come un gran “colpo di mercato”.Ad un anno e 2 mesi di distanza, confrontando ciò che hanno fatto fino ad ora Haaland e Kulusevski, è lecito interrogarsi se lo fu per davvero, e se lo svedesino è un potenziale campione, come tra l’altro sostenuto dal suo illustre connazionale Ibrahimovic., fino a prendergli il posto in squadra e diventare il capitano della Juventus. Del Piero venne stanato da Boniperti in Serie B, ma ci mise poco a mostrare di meritarsi palconescenici più aulici e una maglia da titolare alla Juve.. Restiamo in attesa.