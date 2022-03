Che si vinca, si pareggi o si perda,all’ordine del giorno tra gli juventini è sempre lo stesso:Sondaggio ripartito anche dopo la vittoria risicata con lo Spezia., incapace di assumere una posizione critica nei confronti dell’allenatore, principale colpevole del gioco deficitario della squadra;, che si meriterebbe di nuovo Del Neri e che deve immediatamente “scendere dal carro”, per non risalirci mai più. Una via di mezzo ,ibrida, non è contemplata, a meno non si voglia passare per opportunisti, ambigui, banderuole incapaci di prendere una posizione. Insomma, o bianco o nero, tertium non datur.- Da che parte sta il sottoscritto?. Ma non è che con la Fiorentina in Coppa Italia, in Champions League col Villareal o nel derby col Toro si sia visto qualcosa di meglio.Mi schiero però con l’allenatore perché la scorsa estate è stata fatta dal club una scelta ponderata, consapevole di ciò a cui si sarebbe andati incontro:Si è accettata con consapevolezza la teoria del cortomusismo a discapito del bello. Del vincere senza concedere nulla all’estetica., il trionfo di Minnesota. Non importa come sono stati conquistati i 3 punti, se abdicando quasi completamente a giocare per un tempo e ringraziando Szczesny per la parate decisive su Gjasi e Agudejo, ciò che importa è il risultato finale.- Vincere soffrendo quasi sempre non lo ritengo affatto il massimo della vita, ma. C’eravamo già passati, e pure allora la tifoseria si era divisa, però con l’ Allegri 1.0 (e un’altra rosa) si vincevano titoli e trofei., la Champions ancora di più, una Supercoppa è già andata,. Ecco perché Minnesota raccoglie sempre meno consensi., all’interno della Continassa stessa,, ritenendolo in grado di trasformare una rosa mediocre in un’altra subito vincente. Missione fallita, per ora. All’atto pratico l’esperto Allegri, come il neofita Pirlo, ha trovato non poche difficoltà. Aggiungiamoci poi i tanti incerottati, e questo complica non poco lavoro e scelte dell’allenatore, anche se (ne avevamo già parlato qualche rubrica fa), e di recente pure Max ha iniziato a farci una riflessione. Non tutto è girato nel verso giusto e come ci si aspettava, peròSe prima la qualificazione in Champions per la stagione prossima sembrava utopia, ora è una concreta possibilità. Così come il bis in Coppa Italia.