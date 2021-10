Basta sapere aspettare e, tac, puntuale come l'esattore delle tasse eccolo sbucare fuori. Anzi, stavolta eccola, perché trattasi di, da almeno una decina d'anni finita nel più totale anonimato. A ripescarla c'ha pensato La Stampa di Torino, proprio alla vigilia di un nuovo confronto tra Madama e la lupa capitolina., era praticamente una bimba, ma quel gol annullato (giustamente) se lo porta ancora appresso 40 anni dopo e appartiene ai suoi "brutti ricordi", d'infanzia, o dell'intera vita (non l'ha spiegato). Un trauma non ancora superato, a quanto pare.Giocatore che la Roma potè schierare in campo grazie al cambio delle regole sull'utlizzo degli extracomunitari modificato in Lega la settimana prima. Nulla da eccepire sul risultato, però, all'incontrario sarebbe venuto giù il Cupolone.Dubito, ormai la vulgata populista ha sancito il contrario, e si va avanti per inerzia.Eppure le cose stanno in maniera differente da come l'hanno sempre raccontata. Non lo dico io, che sono di parte, ma l'ha spiegato – pure più volte –Lo vide fare, ne fu testimone, eppure non vale. A zittire il buon Sassi e farlo passare per un visionario furono gli stessi colleghi (romanisti) a Saxa Rubra. Eppure vi garantisco che Sassi, ancora oggi, ricorda perfettamente come andarono quel giorno le cose in Rai. E come lui lo sanno anche altri.Postilla a margine: per il regolamento in vigore quegli anni, bastava essere in linea con l'ultimo difensore avversario per essere considerato in fuorigioco. Nessuno lo dice. Ricordarlo è tempo perso.. "Noi le regole le abbiamo più subite che create", ha detto la Sensi, dalla quale avrei voluto sentirmi dire in quali occasioni altri (leggi, Juve) beneficiarono di regolamenti creati ad hoc, come in quella circostanza. Infatti il caso fece clamore. Ripeto:Buon Juventus-Roma a tutti. Mourinho permettendo.