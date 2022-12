Cho Gue Seung apparently learned Portuguese curse words to tell Ronaldo to fuck off elite level hating https://t.co/5drTR7m9iF pic.twitter.com/Wy8YYC5qh3 — Cho





Il quarto d’ora di celebrità profetizzato dasta durando un po’ di più perPiù di Son del Tottenham e di Kim del Napoli,La doppietta al Ghana lo ha portato alla ribalta planetaria e ora che la sua nazionale se la vedrà con ilnegli ottavi di finale c’è da scommettere che attirerà nuovi fan. Già idolatrato in Asia, la sua fama è giunta in tutto il mondo. Oltre che per i gol, Cho è diventato virale per il suo aspetto fisico, dopo essere stato votato come il “”.- Come rivelato da The Athletic, dopo l’exploit contro le Black Stars e i due gol di testa, il telefono del bomber è andato surriscaldandosi.Non riuscendo ad addormentarsi, quel telefono lo ha dovuto spegnere. Da calciatore a icona pop, il passo è stato breve. Cho ha infatti un look da star del, potrebbe benissimo far parte dei famosi, band sudcoreana che ha conquistato milioni di fan. Naturale che si scavasse subito nella sua vita privata. Si è scoperto che appartiene a una famiglia di sportivi, con una, una fidanzata con cui però la storia d’amore pare essere tramontata e con incontrollate voci di flirt con star e starlette varie, l’ultima delle quali la- Quello che non si può nascondere è il suo impatto sui social. In poche ore è passatopur avendo solo 6 foto sul suo profilo, l’ultima delle quali postata proprio un paio di giorni fa. Ma non è tutto. L’hashtag che porta il suo nome tocca costantemente vette di contatti, sono state organizzate vere e proprie, anche quando è in panchina, che hanno raggiunto 7 milioni di views. I suoi video in azione e in favore di telecamere sono stati vistiNon è certo la prima volta che un giocatore della nazionale coreana diventa un sex symbol nel suo Paese. In passato era successo concerto mai con questi numeri. Le occasioni per lui ora si sprecano. Il giocatore è già stato contattato daper ‘spremere’ a fondo la nuova icona. E non è neanche una novità che il palcoscenico dei Mondiali offra un successo ‘social’ del genere in un’epoca così connessa. Dopo la doppietta alla Serbia,, giusto per citare un esempio.– Bello sì ma anche bravo. Cho Gue-sung ha iniziato la sua carriera nel 2019 in seconda serie, nell’FC, dove mette assieme 36 presenze e 14 gol. Si merita la chiamata delnel 2020 ma la stagione non è delle migliori, solo 8 reti in 34 gare. Si rifà le ossa al, dove compie il servizio militare, prima di tornare a casa madre e dimostrare la propria crescita conDiventa ildella K League e guida i suoi al titolo della FA Cup. L’attuale attaccante aveva iniziato in realtà dae poi si è spostato in avanti, diventando il primo sudcoreano di sempre a segnare 2 reti in una gara dei Mondiali. Due gol decisivi visto che ilsi è giocato proprio sulla differenza reti e ha spalancato ora ai suoi la possibilità di misurarsi con i pentacampioni verdeoro.