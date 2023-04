È caos in casa dell'Angers, fanalino di coda della Ligue 1, in seguito all'arresto del presidente uscente Said Chabane. L'uomo aveva lasciato la carica da appena una settimana, e aveva ceduto la presidenza al figlio Romain, pur restando azionista di maggioranza (99%).



Stando a quanto raccolto dal quotidiano francese L'Equipe, Chabane deve rispondere di riciclaggio organizzato di denaro e di illecito esercizio della professione di procuratore. Al momento si trova in carcere.



Non è la prima volta che l'ex presidente finisce nei guai. Nel 2020 era stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata, a seguito della presentazione di sette denunce.