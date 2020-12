Il suo nome in Italia è ancora poco conosciuto, ma negli usa e da lì sui per Christen Harper la popolarità è in estrema crescita. 270mila sono i follower del suo profilo instagram in cui la 26enne modella con base a Los Angeles si mostra in tutto il suo splendore con foto e video che non nascondo un fisico super. La sua passione? Il football che segue attentamente anche da prima di fidanzarsi con Jared Goff, quarterback dei Los Angeles Rams. Eccola nella nostra gallery