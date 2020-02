Evelina Christillin, Membro Aggiuntivo della UEFA nel consiglio FIFA ha parlato a Radio Punto Nuovo:



SARRI - “Da tifosa della Juventus posso dire che abbiamo perso diverse occasioni con Sarri, negli anni scorsi certe cose non accadevano. Le conferenze stampa di Sarri sono civili ed educate, non è tanto come dice le cose, ma ciò che dice. Siamo abituati ad una disciplina ferrea, ma non sto lì a dire cosa si dovrebbe e cosa non si dovrebbe fare. Antonio Conte? E' un amico, parlerò sempre bene di lui".​



CAMBIAMENTI NEL CALCIO - "Progresso? Sono vicepresidente del comitato FIFA che si occupa di questo genere di problemi, abbiamo avuto una riunione ieri a Zurigo. Obiettivamente le lamentele non ci sono, le regole sono quelle. Magari bisogna rivedere qualche peculiarità. Non abbiamo trattato affatto la questione challange. La questione più curata è quello del trasferimento dei giocatori, c'è un comunicato stampa accessibile a tutti".



VAR - "L'IFAB si riunirà la settimana prossima, bisogna capire di cosa parleranno: è un po' singolare vedere giocatori con braccia attaccate al corpo come vedere soldatini di piombo".