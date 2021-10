Evelina Christillin, consigliere Uefa e tifosa della Juventus, ha parlato a Sky Sport del momento del club bianconero: "Sono molto dispiaciuta, non ho visto la partita allo stadio ma speravo che dopo la ripresa delle ultime settimane che si potesse fare meglio. Questa è una Juve che gioca meglio in Champions League, stride perdere in casa contro Empoli e Sassuolo, con tutto il rispetto per entrambe. Poi, è anche triste vedere lo stadio quasi vuoto, non è più divertito come prima".



ALLEGRI - "Non mi sembra giusto rimpiangere Sarri o Pirlo, Allegri è stato protagonista di un ciclo fantastico e quando andò via fui molto stupita e dispiaciuta. Ora fa un po' quello che può, ha trovato una situazione disastrata, con il bilancio che c'è adesso in società non è stato facile fare il mercato: è andato via Ronaldo, non è facile e deve ricostruire adesso praticamente dalle macerie. Tutta la fiducia ad Allegri".