Christillin: "Juventus la squadra che ha più tifosi a livello internazionale"

, membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa, parla ai microfoni di TuttoJuve.com."Tutto sommato non è andata male, era difficile poter far meglio di così. Sapevamo di dover affrontare una europea forte, il City di oggi è un po' in difficoltà e lo incontreremo anche la prossima settimana in Champions. Wydad e Al Ain sono abbondantemente alla nostra portata".

"Tutti siamo a conoscenza dell'ingolfamento del calendario e dei continui infortuni dei calciatori, ma l'amico Karl Heinz Rummenigge ha affermato - in un'intervista di qualche tempo fa - che i giocatori si lamentano troppo ma vogliono essere pagati di più. Qui sono totalmente d'accordo, perché le società devono incassare di più per poter soddisfare le loro richieste a livello economico. I soldi, al di là dei diritti televisivi, provengono in larga parte dalle competizioni. Non essendoci un accordo condiviso a livello europeo per il Salary Cup, l'unico modo per compensare questi ingaggi è proprio quello di giocare di più. E ben venga che la Fifa abbia creato questo Mondiale per Club".

"Sì, d'altronde i bianconeri sono già stati in America per preparare il terreno. Nulla togliere al seguito dell'Inter, ma la nostra Juve è la squadra che ha più tifosi a livello internazionale. Diciamo che i tifosi italo-americani sono molto juventini, per cui ci sarà la possibilità di un palcoscenico importante a livello di tifo"."L'abbiamo votata all'unanimità e l'abbiamo sostenuta, per cui ci aspettiamo tutti un ottimo risultato. E' partita con qualche difficoltà sia a livello di FIFPro (Federazione internazionale calciatori professionisti ndr) e sia tra le leghe per il calendario eccessivamente pieno. Anche le sponsorizzazioni non sono state semplici da trovare, ma in ogni caso FIFA aveva assicurato che la competizione si sarebbe svolta con le riserve finanziarie a disposizione. E invece, come si vede, ci sono diversi broadcaster importanti e i soldi arrivano".