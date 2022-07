Gli occhi del Milan sono puntati su Carney Chukwuemeka, centrocampista dell'Aston Villa con il contratto in scadenza a giugno 2023. Il giocatore inglese potrebbe lasciare i Villans in estate, dopo essere diventato il terzo giocatore più giovane ad esordire con l’Aston Villa in Premier League a 17 anni e 2011 giorni, dopo Rushian Hepburn-Murphy e Gareth Barry.