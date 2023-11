Un inizio più difficile rispetto a quello degli altri, quello di Samuelcon la maglia del. Parola di Stefano Pioli, tecnico rossonero, che si è detto soddisfatto dell'apporto del nigeriano nella vittoria sulla Fiorentina in campionato. "Ha lavorato spesso largo, contro la Fiorentina invece ha lavorato più dentro per stare nel vivo del gioco". All'inizio del secondo tempo un'occasione con un colpo di testa da centro area, poi tanto movimento per trovare spunti in zona offensiva. Gli infortuni di Leao e Okafor gli spalancano le porte dellaPer l'ex Villarreal sarà l'occasione di riscattarsi dopo il, terminata 0-0 soprattutto per via del suo. Ma le squadre di Bundesliga evocano anche un bel ricordo:. Il nuovo confronto può aiutare il "Robben nigeriano" come lo chiamano dalle sue parti, a scrivere le prime pagine della sua storia italiana.Se il Borussia vince, si qualifica, e in quel caso il Milan deve sperare che non faccia lo stesso anche il Psg. Inveceverso l'ultima giornata contro il Newcastle, per una. Allo stato attuale delle cose, la vittoria contro il Psg e i pareggi contro Dortmund e Newcastle hanno fruttato quasi 5 milioni di euro, che possono salire a. Una motivazione in più per cercare finalmente la scintilla che accenderebbe il suo fuoco.