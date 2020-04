Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. Calciomercato.com segnala quello che, per la redazione, vale la pena essere visto OGGI, GIOVEDI' 2 APRILE, IN TV.







Ritornare bambini canticchiando "Noi siamo gli intoccabili, e voi ci avete rotto", esultare per Ancelotti e la Decima del Real Madrid, ridere con Ashton Kutcher, commuoversi con Tom Hanks. E rimanere incollati allo schermo con la pellicola d'autore "L'albero degli zoccoli", omaggio a Bergamo e alla Lombardia..



DIGITALE



PARTITE: Emozioni Mondiali su Mediaset Extra

8.10 Italia-Germania 1970

10.45 Italia-Argentina 1978

12.35 Italia-Germania 1982

14.20 Italia-Argentina 1990

16.55 Italia-Nigeria 1994

19.25 Italia-Bulgaria 1994

21.15 Italia-Brasile 1994

00.05 Italia-Francia 1998



FILM: L’Albero degli zoccoli, alle 21, su Rai 3 - Pellicola d’autore, quella di Ermanno Olmi, recitata in dialetto bergamasco e milanese, vincitore della Palma d’oro al 31esimo Festival di Cannes. Gli attori non sono professionisti, ma sono contadini del posto.



FILM: Quasi amici, alle 21.21, su Canale 5 - Un ricco signore tetraplegico e un ragazzi di colore che gli fa da badante: è l’inizio della storia di una grande amicizia.



FILM: Twilight, alle 21.18, su Italia 1 - Primo film della saga che racconta la storia d’amore del vampiro Edward e della giovane Bella.



FILM: Ci hai rotto papà, alle 23.02, su Cine34 - “Noi siamo gli intoccabili, e voi ci avete rotto…” Fil del 1993 che raconta le vicende di un gruppo di amici che vive nello stesso palazzo romano. Gruppo di amici che si fa chiamare “Gli intoccabili”.





SATELLITE



PARTITA: Real Madrid-Atletico, alle 21, su Sky Sport Football - La Decima delle Merengues, la terza di Ancelotti, ‘salvato’ da Sergio Ramos in pieno recupero.



FILM: Ritorno al bosco dei 100 acri, alle 21, su Sky Cinema Family - Il live action di Winnie the Pooh, con Christopher Robin adulto che rincontro il piccolo orsacchiotto.



FILM: Il miglio verde, alle 21.15, su Premium Emotion - Pellicola del ’99, con Tom Hanks e Michael Clarke Duncan, tratto dal romanzo di Stephen King e candidato a 4 premi Oscar, compreso miglior attore non protagonista.



INTERNET



SERIE TV: The Ranch, su Netflix: Ashton Kutcher è un ex quarterback che dopo aver fallito in giro per il mondo torna nel ranch di famiglia, dove ritrova un padre che lo sopporto… poco e un fratello mai del tutto cresciuto. Risate assicurate.



FILM: Delivery Man, su Rai Play - Vince Vaughn interpreta un uomo che vent’anni prima aveva donato il suo sperma e che ora scopre di essere padre di 533 figli. E un bel giorno, davanti alla sua porta, se ne presentano 142.



DOCUSERIE: All or Nothing: Manchester City, su Prime Video - Tutti I segreti del Manchester City di guardiola rivelati alla telecamera dai protagonisti in campo.