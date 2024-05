Non è mai da 0-0 nelle conferenze stampa,, e non lo è stato nemmeno alla vigilia diGli avevano fatto una domanda "molto spagnola", ovvero cosa sarebbe successo in caso di eliminazione ai francesi da lui allenati., ha minimizzato Lucho.Era l'ultima in Europa al Parco dei Principi in ogni caso per il fenomeno col numero 7, anche in caso di raggiungimento della finale di Wembley;, incapace di segnare al Muro Giallo del Dortmund sia all'andata sia al ritorno nonostante l'impegno di quello che probabilmente è il migliore di tutti, oggi come oggi. Nell'ultimo atto,. Ci riproveranno, sia il Psg, sia Mbappé, ma l'ex Monaco lo farà, in maniera molto deandreiana,

"Tutti sanno dove va Mbappé, dai", aveva detto il centrale francese del Liverpool Ibrahima Konaté. Una sorta disvelato, se mai ce ne fosse stato bisogno, dal presidente transalpino Emmanuel Macron, che si è riferito proprio al Real Madrid come al club che dovrebbe lasciar partecipare in estate i migliori giocatori francesi alle Olimpiadi. I soli Camavinga, Tchouameni e Mendy, per quanto validi, non sono sufficienti a giustificare una tale affermazione.Niente da fare per Mbappé, che continua a vedersi sfuggire di tra le mani(26 anni): Hummels con una scivolata prodigiosa gli ha tolto un gol già fatto nel primo tempo, poi Luis Enrique lo ha accentrato e gli ha messo attorno tante frecce, ma una jella cosmica ha negato prima a Zaire-Emery, poi a Nuno Mendes, infine a Vitinha e in un terzo luogo proprio a lui, Mbappé, la possibilità di riaprire i conti con ben quattro tra pali e traverse.

- I prossimi tentativi di Kylian saranno portati dal Santiago Bernabeu, dove la Champions League è di casa e dove. E' il palcoscenico giusto, con i giusti co-protagonisti e il giusto regista, sia esso inteso in campo (Kroos) o in panchina (Ancelotti).