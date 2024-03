Ci sarà una nuova regola nel calcio: l'Ifab contro i portieri che perdono tempo. L'arbitro conterà con le dita...

Il calcio non si ferma mai, continua a evolversi, così come le sue regole. Ce ne sono alcune che gli organi preposti vorrebbero introdurre - come il cartellino blu, ipotesi velocemente bocciata da Infantino e dalla Fifa - altre, già esistenti, ma poco rispettate. È questo il caso del fallo che i portieri commettono quando tengono in mano il pallone più dei 6 secondi consentiti, un'infrazione raramente punita.



LA REGOLA - Lo sa anche l'IFAB, l'ente che detta il regolamento del gioco del calcio e può nel caso modificarlo, e che sta cercando di limitare le perdite di tempo durante la gara. La norma insomma esiste già ma sta all'Ifab modificarla. Ad oggi chi non rispetta la regola viene punito con un calcio di punizione indiretto in area come stabilisce la regola numero 12 che al comma 2 recita: "Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all'interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti: controlla il pallone con le mani/braccia per più di sei secondi prima di spossessarsene".



COSA CAMBIA - Secondo la nuova versione della regola, i portieri potranno trattenere la palla per 8 secondi anziché 6. Negli ultimi 5 secondi però l'arbitro alzerà la mano e conterà con le cinque dita per segnalare al portiere quanto tempo gli rimane per giocare. Cambierà anche la sanzione: non più il calcio di punizione indiretto in area, sono al vaglio due ipotesi: la squadra avversaria avrà una rimessa laterale in linea col dischetto del rigore oppure un calcio d'angolo. La sperimentazione potrà partire dalla prossima stagione in qualsiasi torneo che non sia un campionato di prima o seconda divisione dei campionati nazionali.



IL PARERE - L'amministratore delegato della Federcalcio scozzese, Ian Maxwell, membro del consiglio direttivo dell'IFAB, ha spiegato la ratio della scelta: "Abbiamo notato una tendenza crescente nel tempo che si perde durante il gioco e quella del pallone tra le mani del portiere è un'occasione in cui questo accade. È una situazione difficile da gestire secondo le regole attuali per gli arbitri, perché dare un calcio di punizione indiretto in area è incredibilmente difficile per loro. Quindi stiamo cercando di aumentare quel tempo a 8 secondi. L'arbitro alzerà la mano per segnalare gli ultimi 5 secondi, in modo che tutti coloro che giocano e gli spettatori nello stadio ne siano consapevoli". La modifica alla regola è stata annunciata a Loch Lomond in Scozia, dove si è tenuta l'assemblea generale annuale dell'IFAB, che ha anche confermato l'introduzione in modo permanente delle sostituzioni per i giocatori che subiscono commozioni cerebrali in campo.