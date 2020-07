La Sampdoria osserva con attenzione Alexandru Cicaldanu (23 anni), centrocampista centrale della CSU Craiova che ha già conquistato i gradi della sua selezione maggiore. Come si legge sul Corriere dello Sport, è un talento nato nell’accademia di Gheorghe Hagi che si è messo in evidenza per le geometrie e per le rete realizzati, 15 in 38 partite complessive.