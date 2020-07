Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Cagliari: "Mi diverto quando avrò portato la nave in porto, siamo stati troppo tempo sott'acqua. Non possiamo rilassarci perché abbiamo dimostrato che quando siamo concentrati possiamo fare grandi risultati".



SUL LOCKDOWN - "Il lockdown ci ha fatto soffrire. Abbiamo miscelato il lavoro e siamo cresciuti. Dal secondo tempo con l’Inter in poi la squadra ha fatto sempre il suo. La squadra mi ha dato e mi dà fiducia, dobbiamo continuare così".



UNA SAMP PIU' FORTE - "Come si costruisce? Continuando così, voglio giocatori che non si diano mai per vinti. Gli sforzi sono stati ripagati ma la nave non è ancora in porto".