Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva l'ex bomber azzurro Ciccio Graziani ha detto la sua sul recente trasferimento di Mattia Perin dal Genoa alla Juventus: "Onestamente io la scelta di Perin di andare alla Juve non la condivido. Se uno sta bene in una squadra dove gioca, si diverte e comunque guadagna bene non vedo perché debba andarsene in un'altra dove rischia di starsene sempre in panchina"



Graziani ha poi spiegato come non bastino, secondo lui, le motivazioni economiche per giustificare una simile scelta: "Io capisco che i soldi siano importanti ma quando stai comunque in una squadra che ti garantisce un milione di euro all'anno, dopo dieci anni non è che sei un poveraccio! E nel frattempo ti sei anche divertito a giocare".