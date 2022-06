Intervenuto a Tutti Convocati, il noto tifoso dell’Inter, Ciccio Valenti, ha espresso la propria opinione in merito al ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro.



"Quando vendi una cosa a 115 e la ricompri a 8 sì, è sicuramente un giorno dolce. Mi pare Lukaku stia facendo di tutto per tornare, un interista che non è contento del ritorno di Lukaku è un problema suo. Al Chelsea è stato scarsino, vediamo cosa farà. Comunque preferisco avere Lukaku che non averlo, poi ha fatto davvero di tutto per tornare".