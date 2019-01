Amato Ciciretti, nuovo esterno offensivo dell'Ascoli, parla in conferenza stampa: "Se sono il colpo di mercato della B lo dirà il campo, partita dopo partita cercherò di far vedere il mio valore. Perché Ascoli? Non nego che giocare in Serie A sia il sogno di tutti i giocatori, ma, se questo non è possibile, scendere in B non è assolutamente un disonore, così, dopo aver sentito il DS Tesoro, ho scelto subito di accettare, avevo bisogno di stimoli e di sentire la fiducia addosso, mi piace il calore della gente".



SUL PARMA - "Dopo un infortunio non è mai facile rientrare, soprattutto quando la squadra va bene, poi lì c’erano tanti giocatori importanti; comunque mi prendo anche le mie colpe".