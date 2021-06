. A dichiararlo è il Cies, Osservatorio sul calcio, che nel suo ultimo studio stila la lista delle pretendenti al trono europeo. Le squadre sono valutate in base a un coefficiente che piazza Benzema, Mbappé e compagni davanti a, che completano il podio. Presenta anche un indice di minuti giocati dai calciatori convocati nei campionati domestici e la media età della squadra., alle spalle anche dima davanti a. La squadra più giovane in media è la(24,9 anni), mentre laè la più vecchia (29,2).Coefficiente - Squadra - Girone - Età media1,29 - Francia - Gruppo F - 27,8 anni1,26 - Germania - Gruppo F - 27,5 anni1,26 - Spagna - Gruppo E - 26,5 anni1,21 - Inghilterra - Gruppo D - 25,2 anni1,16 - Portogallo - Gruppo F - 27,9 anni1,08 - Olanda - Gruppo C - 27,2 anni1,04 - Belgio - Gruppo B - 29,1 anni0,97 - Croazia - Gruppo D - 27,8 anni0,94 - Ucraina - Gruppo C - 26,4 anni0,93 - Russia - Gruppo B - 27,9 anni0,91 - Svizzera - Gruppo A - 27,0 anni0,91 - Austria - Gruppo C - 27,8 anni0,88 - Danimarca - Gruppo B - 27,7 anni0,88 - Turchia - Gruppo A - 24,9 anni0,79 - Repubblica Ceca - Gruppo D - 27,4 anni0,78 - Polonia - Gruppo E - 27,1 anni0,74 - Scozia - Gruppo D - 27,3 anni0,73 - Svezia - Gruppo E - 29,2 anni0,72 - Slovacchia - Gruppo E - 28,2 anni0,69 - Galles - Gruppo A - 25,5 anni0,64 - Ungheria - Gruppo F - 28,0 anni0,57 - Macedonia del Nord - Gruppo C - 27,6 anni0,55 - Finlandia - Gruppo B - 28,1 anni