Tre quarti di finale su quattro ai tempi supplementari! In queste "finali" difinora è andata così. E l'Italia lo sa benissimo: ne è uscita con cinque reti sulla groppa, il Portogallo ne ha prese tre che non hanno lasciato segni visibili.I segni visibili invece li avrà lasciati certamente il tempo giocato, quei centoventi minuti arrivati alla fine di una stagione durissima, con il Covid di mezzo, tamponi ed altre peripezie. Se le squadre arriveranno stanche a questa Final Four (come è assolutamente probabile), le vedremo allungarsi a dismisura sul campo. E questo provocherà occasioni da gol, svariate ed importanti., nazionali Under 21 importanti e di spessore certo. Mi è caduto l'occhio su una quota che potrebbe fare al caso nostro: "entrambe segnano almeno due gol".(che ha vinto con un contropiede sensazionale all'ultimo soffio dell'arbitro... ).che ha dovuto fare i salti mortali per eliminare i danesi (che erano persino andati in vantaggio, riprendendoli all'88 e superandoli ai supplementari).Gli orange hanno un'occasione grossa come una casa. Per i motivi suddetti e non solo.. Sempre secondo me, che non sono mai stato la Bibbia. Ma questo non ve l'ho mai nascosto.Spagna U21-Portogallo U21 entrambe almeno due gol (quota 6,50)Olanda U21-Germania U21 1X/gol (2,48)