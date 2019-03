Donnarumma e Quagliarella sì, Cristiano Ronaldo no. Il Cies, Osservatorio sul calcio, ha pubblicato un nuovo studio relativo alle performance dei giocatori dei cinque principali campionati europei: l'analisi, basata sui dati forniti da Opta Pro, prende in esame gli ultimi 1000 minuti giocati e i giocatori in campo per almeno 630 minuti dal 1 gennaio. Nell'undici ideale della Serie A c'è spazio per Rugani e Bakayoko, ma a dominare è l'Atalanta di Gasperini: Castagne, Ilicic, Gomez e Duvan Zapata, ben quattro i rappresentanti nerazzurri. Fuori CR7, che non raggiunge il minutaggio minimo (604 in campionato nel 2019).



L'undici della Serie A: Donnarumma (Milan); Castagne (Atalanta), Koulibaly (Napoli), Rugani (Juventus), Ansaldi (Torino); Zielinski (Napoli), Bakayoko (Milan), Ilicic (Atalanta); Papu Gomez (Atalanta), Quagliarella (Sampdoria), Duvan Zapata (Atalanta).



GLI ALTRI CAMPIONATI - Occhi anche sugli altri campionati: Orellana si infila tra Benzema e Messi in Spagna, il Bayern comanda la Bundesliga come il PSG in Ligue 1. In Premier solo un giocatore ruba spazio a Liverpool, Manchester City e United: Guaita, portiere del Crystal Palace.



L'undici della Liga: ter Stegen (Barcellona); Jordi Alba (Barcellona), Piqué (Barcellona); Yeray (Athletic Bilbao), Reguilon (Real Madrid); Rakitic (Barcellona), Modric (Real Madrid), Parejo (Valencia); Messi (Barcellona), Benzema (Real Madrid), Orellana (Eibar). L'undici della Bundesliga: Gulacsi (RB Lipsia); Kimimch (Bayern Monaco); Sule (Bayern Monaco), Tah (Bayer Leverkusen), Halstenberg (RB Lipsia); Thiago Alcantara (Bayern Monaco), Witsel (Borussia Dortmund), Aranguiz (Bayer Leverkusen); Sancho (Borussia Dortmund), Lewandowski (Bayern Monaco), Kruse (Werder Brema).



L'undici della Premier League: Guaita (Crystal Palace); Walker (Man City), van Dijk (Liverpool), Matip (Liverpool), Robertson (Liverpool); Gundogan (Man City), Pogba (Man United), David Silva (Man City); Sterling (Man City), Aguero (Man City), Rashford (Man United).



L'undici della Ligue 1: Aréola (PSG); Lala (Strasburgo), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Koné (Lille); Maxime Lopez (Marsiglia), Dani Alves (PSG), Nabil Fekir (Lione); Mbappé (PSG), Di Maria (PSG), Pépé (Lille).