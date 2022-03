Gary Medel ha parlato a TNT Sports del suo futuro con la nazionale cilena ad un passo dalla seconda eliminazione consecutiva dai Mondiali: "Mi sento bene per continuare e ogni volta che la Nazionale mi chiamerà io risponderò presente. Come ha detto Arturo (Vidal), fino a che non arriverà un giocatore migliore". Il difensore del Bologna, 34enne, ha raggiunto con la Roja 144 presenze ed è al secondo posto nella classifica all time dietro al solo Alexis Sanchez.