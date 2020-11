Preoccupazione in casa Inter. Come riporta il portale sudamericano Cds, c'è grande apprensione in Cile per le condizioni di Alexis Sanchez. Nell'allenamento di ieri, infatti, il Niño Maravilla si è fermato, non terminando la seduta a causa di alcuni problemi muscolari, generando preoccupazione nello staff tecnico guidato dal ct Reinaldo Rueda, che era pronto a consegnargli la fascia da capitano in vista della sfida della mezzanotte di sabato contro il Perù complice l'assenza di Medel.



ATTESA INTER - Nessun comunicato, nessun annuncio ufficiale: Cile (e Inter) aspettano notizie più dettagliate sulle condizioni dell'attaccante, che tiene però tutti con il fiato sospeso. Già un mese fa, nel corso della sosta di ottobre, l'ex Manchester United aveva accusato un affaticamento muscolare.